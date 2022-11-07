За угрозу в адрес соседа теперь можно провести два года в колонии

Известные адвокаты поделились очевидными и невероятными случаями из практики.

Адвокат Олег Сухов напомнил россиянам о юридических аспектах несоблюдения правил и норм проживания в многоквартирном доме.

Достали! Взорву и подожгу вас всех к чертовой бабушке! Примерно так прокричал летом прошлого года своим соседям житель Новосибирска.

Не подозревая, что подпадает под статью 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Незнание закона не освобождает от ответственности: в этом году гражданин выйдет на свободу после двухлетнего заключения.

И, возможно, будет взвешеннее относиться к своим публичным высказываниям.

Адвокат Лев Тропин называет и еще одну суровую статью уголовного кодекса.

Ст. 119 – угроза убийством или угроза причинения тяжкого вреда здоровью.

Если ваши соседи запишут озвученные вами слова, а суд посчитает эти высказывания небезосновательными, вам также грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

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