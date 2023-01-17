За порноролик, снятый в церкви, актрису едва не сожгли заживо

Порноактриса поплатилась за съемку в храме ночным поджогом.

Я услышала два хлопка, выскочила на улицу и увидела, что деревянный сарай, примыкающий к дому, который я снимаю, объят пламенем! – рассказала потерпевшая полиции и пожарным.

37-летня порноактриса Джулия Винтер не пострадала, дом также остался цел, однако перепуганный владелец сразу же расторг контракт.

Причиной инцидента стали съемки 15-минутного порнофильма с участием Винтер и ее партнера.

Сценической площадкой был выбран сельский костел неподалеку от Бремена.

Через несколько дней после съемок местный священник подал на Джулию в суд – актриса отделалась денежным штрафом. История получила широкую огласку и в адрес Винтер посыпались обвинения угрозы, которые, в конечном итоге, вылились в поджог.