21:56, 17 января 2023
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За порноролик, снятый в церкви, актрису едва не сожгли заживо
Фото: /Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Порноактриса поплатилась за съемку в храме ночным поджогом.
- Я услышала два хлопка, выскочила на улицу и увидела, что деревянный сарай, примыкающий к дому, который я снимаю, объят пламенем! – рассказала потерпевшая полиции и пожарным.
37-летня порноактриса Джулия Винтер не пострадала, дом также остался цел, однако перепуганный владелец сразу же расторг контракт.
Причиной инцидента стали съемки 15-минутного порнофильма с участием Винтер и ее партнера.
Сценической площадкой был выбран сельский костел неподалеку от Бремена.
Через несколько дней после съемок местный священник подал на Джулию в суд – актриса отделалась денежным штрафом. История получила широкую огласку и в адрес Винтер посыпались обвинения угрозы, которые, в конечном итоге, вылились в поджог.
- Мы хотели привлечь внимание общественности к проблеме жестокого обращения церковников с детьми, - пытается оправдаться порноактриса.
Источник:https://www.gazeta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: