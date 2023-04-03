«Я – поп, как я могу драться?»: священника обвиняют в избиении прихожанина
Магнитогорский священник, обвиняемый в избиении прихожанина ногами, отрицает свою вину.
У этой истории две версии.
Одна – мирянина: поп набросился с кулаками, повалил на землю, пинал ногами, сломал ребра, отправил на месяц в больницу. О причинах потасовки не сообщается.
Вторая – версия священнослужителя. По совместительству он владеет местным гаражным кооперативом, на который полным ходом идет рейдерский наезд: никакие не прихожане, а некая группировка подделала документы и печать, обманула нотариуса и под видом новых владельцев приехала с болгаркой вскрывать дверь.
Священник встал на страже гаража. Но драку не затевал, напротив, вызвал полицию. Нападавший был нетрезв, сбежал, а потом состряпал клеветнические домыслы о рукоприкладстве.
«Я же поп, как я могу драться? Я его и пальцем не тронул», - приводит kp.ru слова священнослужителя.
Правоохранительные органы уже изучают обе эти версии, попутно проводя комплекс необходимых судебно-медицинских экспертиз.
По их итогам и будет определен виновник произошедшего.