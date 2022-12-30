«Я хотела как лучше»: двадцатилетнюю россиянку оштрафовали за ложный донос на своего парня
В результате ссоры молодой пары жителей Брянска в итоге пострадали обе стороны конфликта.
Сперва досталась парню. Полиция чуть не арестовала его по ложному доносу его девушки.
Та, обидевшись, не придумала ничего лучше, чем написать на возлюбленного в прокуратуру, обвинив его в вымогательстве с применением физической силы.
Двадцатилетняя россиянка вполне могла одержать победу и засадить обидчика за решётку, если бы… подготовила достаточную доказательную базу, который, увы, в процессе разбирательства обнаружить следственным органам не удалось.
В конце концов, растерявшаяся девушка все-таки созналась, что действовала эмоционально и просто-напросто хотела изощренно отомстить молодому человеку.
Теперь ей немедленно придётся выплатить штраф в размере 30 000 рублей.
А вот помириться ли она со своим бойфрендом, покажет уже время.