«Я хотела как лучше»: двадцатилетнюю россиянку оштрафовали за ложный донос на своего парня

В результате ссоры молодой пары жителей Брянска в итоге пострадали обе стороны конфликта.

Сперва досталась парню. Полиция чуть не арестовала его по ложному доносу его девушки.

Та, обидевшись, не придумала ничего лучше, чем написать на возлюбленного в прокуратуру, обвинив его в вымогательстве с применением физической силы.

Двадцатилетняя россиянка вполне могла одержать победу и засадить обидчика за решётку, если бы… подготовила достаточную доказательную базу, который, увы, в процессе разбирательства обнаружить следственным органам не удалось.

В конце концов, растерявшаяся девушка все-таки созналась, что действовала эмоционально и просто-напросто хотела изощренно отомстить молодому человеку.

Теперь ей немедленно придётся выплатить штраф в размере 30 000 рублей.

А вот помириться ли она со своим бойфрендом, покажет уже время.