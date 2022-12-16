Выяснилось, почему обнимать корову лучше чем мужчину

Объятия с коровой снимают стресс

Психологи разработали необычную программу помощи людям, излишне озабоченным жизненными проблемами.

Обниматься с мужчиной или женщиной – далеко не лучший способ, чтобы снять накопившееся напряжение. Это, скорее, для поднятия тонуса. Чтобы по-настоящему расслабиться, обнимать нужно корову, уверяют британские медики.

Разумеется, к скотоложеству это не имеет ни малейшего отношения. Терапевтический эффект достигается исключительно за счет ощущения тепла, исходящего от тела животного, а также от прикосновения к его шерсти.

На ферме McNeils Mill в графстве Сайт-Йоркшир в канун рождества подобную психотерапевтическую услугу можно заказать за 50 фунтов стерлингов. Клиентам предлагаются только те коровы, которые уже привыкли к человеческим рукам и охотно соглашаются на всевозможные поглаживания и почесывания.

Отдельным бонусом стоит кормежка и вычесывание парнокопытных обитателей фермы.