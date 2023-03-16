Впервые в России суд принудительно разлучил пару после смены пола одним из супругов

Беспрецедентный случай произошел в Тюмени.

В 2019 году молодой человек и девушка полюбили друг друга и узаконили свои отношения. Счастливая пара прожила в любви и дружбе около трех лет.

Вероятно, влюбленные продолжали бы жить и дальше, но тут один из супругов ощутил себя трансгендером и решил сменить пол.

В сентябре 2020 года он официально зарегистрировал этот факт.

Ситуация не укрылась от тюменской прокуратуры. Прокурор Владимир Бондарчук инициировал иск с требованием признать брак недействительным.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, ссылаясь на принятые в 2020 году поправки в Конституцию, из которых следует, что «брак – это узаконенный союз мужчины и женщины».

Адвокат пары Павел Русаков, мнение которого приводит URA.RU, считает, что оснований для удовлетворения иска не было. Брак тюменцев заключен до поправок, а закон обратной силы не имеет.

В любом случае в Тюмени создан судебный прецедент – в российском судопроизводстве подобная ситуация произошла впервые.