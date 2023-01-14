Воздушный роддом: пассажирка родила дочь во время рейса «Уральскими авиалиниями»

Женщина родила ребенка во время полета из Москвы в Таджикистан. На борту «Уральских авиалиний» оказался целый роддом.

Пассажирка почувствовала небольшую боль в животе сразу после набора высоты самолетом. Сообщив это экипажу, стюардессы стали искать врачей. Оказалось, что в это время на самолете летели две медсестры-акушерки, врач-рентгенолог и даже неонатолог.

Прибегнуть к экстренной посадке не оказалось нужным. Ребенок родился здоровым через час после начала родов. Как назвали девочку ещё не уточняется.