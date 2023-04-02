Вот так сюрприз: россиянка заказала мясорубку, а получила боевой пистолет

Сорокасемилетняя Петербурженка решила порадовать себя новенькой мясорубкой.

Зайдя в интернет, Россиянка отыскала подходящую модель на известном сайте онлайн покупок и оформила себе заказ.

Через несколько дней посылка пришла на почту. Обрадованная покупательница поспешила в ближайшее отделение, чтобы забрать доставку.

Каково же было её удивление, когда кроме кухонного прибора, женщина обнаружила внутри упаковки боевой пистолет «Макаров» и несколько 9 миллиметровых патронов к нему.

Испугавшись, она сразу же обратилась в полицию.

Как сообщает портал 78.ru, на место прибыли сразу шесть человек полицейских и, внимательно осмотрев оружие, пришли к заключению, что оно вполне себе пригодно для стрельбы.

Взяв у перепуганной петербурженки отпечатки пальцев и убедившись в её непричастности к странному инциденту, служители порядка доставили боевой пистолет и обойму с патронами в отделение для диагностики и последующего выяснения обстоятельств произошедшего.