Вот так брачный договор: после развода жена будет получать от мужа деньги 15 лет

Серьезный юридический прецедент зарегистрировали британские нотариусы. После свадьбы, супруг уговорил молодую жену бросить работу и стать домохозяйкой.

А что, если мы однажды расстанемся? – поделилась своими опасениями в TikTok девушка. – Вновь найти работу в наше время непросто.

И придумала гениальный выход: оформила документ, обеспечивающей ей безбедную жизнь в случае развода. Влюбленный муж обязался – если такое и в самом деле случиться – выплачивать жене денежную компенсацию в течение 15 лет.

«Он хотел, чтобы я сидела дома по 24 часа всю неделю? Будь я проклята, если пострадаю из-за этого финансово». – примерно так можно перевести резюме, которым предусмотрительна супруга сопроводила свой рассказ в TikTokе.

Читатели пришли в восторг. Кто-то даже сообщил, как называется этот трюк на языке юристов: «издержки упущенной выгоды».