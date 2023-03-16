Воспитательницы детского сада на Урале устроили драку в ночном клубе

В одном из ночных клубов Екатеринбурга между сотрудницами детского сада «Солнышко» вспыхнул конфликт. Что именно не поделили молодые девушки — неизвестно, но драка началась достаточно быстро.

Антуражу видео, опубликованному в телеграм-канале региона добавил диджей, который не растерялся и включил как нельзя более подходящий к сцене саундтрек из игры «Mortal Kombat».

Не смотря на все попытки подоспевшего на помощь молодого человека разнять дерущуюся парочку, конфликт с каждой минутой набирал обороты.

Как сообщает издание Секрет фирмы, одна из воспитательниц даже вооружилась бутылкой.

На видео хорошо видно, что время от времени к драке пытаются присоединится и другие женщины.

К счастью, ссору удалось прекратить и помирить недавних подруг.

К сожалению, после случившегося, обеих женщин уволили из детского сада.