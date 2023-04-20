Вместо компьютерного клуба – webcam-студия: подробности полицейской операции в Бишкеке

В Бишкеке подпольная вебкам-студия скрывалась под вывеской компьютерного клуба.

Квартира в городе Бишкеке, которая попала в поле зрения полиции, по документам числилась за местной семейной парой. При более тщательной проверке оказалось, что помещение сдается за $700 под компьютерный клуб.

По крайней мере именно так попытались объяснить оперативникам наличие в квартире 30 компьютеров открывшие дверь молодые люди.

В ходе расследования выяснилось: здесь работает подпольная webcame-студия. Посредники связывали клиентов-мемберов с моделями, выполнявшими эротические пожелания перед камерами в других странах и городах.

Как сообщают Vesti.kg со ссылкой на пресс-службу МВД, возбуждено уголовное дело по факту изготовления и оборота порнографических материалов.