Весной в России появится новый сигнал светофора

«Белый пешеход» уже тестировался этой зимой в некоторых регионах страны. Новый светофор, по мнению экспертов МВД, значительно помог снизить аварийность, в том числе со смертельным исходом.

Новая секция с фигуркой пешехода и стрелкой, светящихся белым светом, будет прикрепляться под привычной этажеркой на перекрестках.

Знак призван указывать водителям, что сразу за поворотом расположена «зебра», или что пешеход имеет право переходить дорогу на зеленый для него сигнал светофора.

Мера далеко не лишняя, хотя новой, как таковой, ее не назовешь: водитель и так обязан пропускать пешехода, но одно дело узнать о существовании перехода заранее, до правого поворота и совсем другое обнаружить зебру уже повернув, когда между машиной и пешеходом, порой, остаются считанные метры.