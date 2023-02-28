Весенние каникулы для взрослых отменяются: женщинам достанется всего один выходной

Четыре дня, которые страна гуляла в честь дня Защитника отечества, оказался своего рода подарком года Голубого Водяного Кролика.

23 февраля пришлось на четверг, и потому последующая пятница также оказалась нерабочим днем.

Как сообщает портал А теперь внимание, международный женский день в 2023 году – это среда.

К сожалению «склеивать» с выходными два дня российским законодательством не положено.

Что ж, тем ценнее станут те знаки внимания, которые наши сограждане традиционно оказывают представительницам прекрасного пола 8 марта.

Примечательно, что в большинстве стран Западной Европы и США в этот день мужчины стараются не приближаться к женщинам с цветами, конфетами или подарками – те могут обидеться.

В Соединенных Штатах, в Германии и Англии 8 марта проходят суровые акции феминисток, настаивающих на расширении своих прав.

Женским днем в этих странах считается День матери, а во Франции – День бабушек.