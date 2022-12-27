В жизни актрисы Александры Самохина вновь произошла трагедия

12 лет назад актриса Александра Самохина потеряла мать – знаменитую советскую и российскую актрису Анну Самохину, известную телезрителям по сериалам «Улица разбитых фонарей-2» и «Черный ворон». Анна скончалась в 47-летнем возрасте от онкологии.

А 12 ноября этого года ушел из жизни двоюродный брат Александры, художник и музыкант Денис. Об этой утрате актриса сообщила в соцсети. Пост не оставляет сомнений в том, что Самохина очень тяжело переживает эту утрату.

Он был слишком красив для этого мира! – скорбит Александра.

Александре Самохиной сейчас 39 лет. Это успешная актриса, востребованная в российском кинематографе.

На ее счету более десятка ролей. Надеемся, что работа поможет Саше справиться потерей близкого человека.