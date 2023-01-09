В Якутии на взлете у пассажирского самолета открылся грузовой отсек

Инцидент, произошедший с самолетом авиакомпании «ИрАэро», войдет в историю аварий в небе с редким счастливым исходом.

Сразу после взлета из аэропорта городка Маган, что в 25 км к северо-запалу от Магадана, у ближнемагистрального пассажирского самолета АН-26-100 самопроизвольно раскрылся задний грузовой люк.

В ледяную бездну полетели шапки и мелкие предметы. Однако суровые жители региона не дрогнули. Кто-то достал смартфон и запечатлел происходящее на видео, которые сейчас облетает и потрясает мир.

Пилот сумел развернуть лайнер и в экстренном порядке посадить его на взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Людей спасло то, что самолет не успел набрать высоту. По предварительным сведениям, кислородные маски из своих гнезд не вышли, пассажиры прикрывали лица руками.

Эксперты напоминают: после достижения высоты в 2,5 км резкая разгерметизация приводит к эмболии и почти мгновенной гибели.

Постепенная – оборачивается обморожением легких и смертью от кислородного голодания в течение нескольких минут.