В Тюмени выставлена на продажу действующая боевая машина «Катюша»

Популярный у жителей Тюмени Музей ретроавтомобилей им. Михайлова объявил о своем закрытии.

В связи с этим 120 уникальных экспонатов легковой, грузовой и военной техники советского периода переходят во владение других аналогичных музеев, а некоторые выставляются на продажу.

Среди вызывающих наибольший интересе лотов – «Чайка» за 6 млн рублей, «Урал» за 50 тысяч и ЗиС-6 «Катюша», за которую музей просит всего 4 млн рублей – стоимость рядового кроссовера.

О возможности ведения ракетного залпового огня из знаменитого гвардейского миномета в аннотации ничего не сообщается. Однако даже просто проехать на боевой машине по улице наверняка захочется многим.

«Мы собираемся создать в городе новый, еще более уникальный музей, где будет место творчеству, прогрессивным идеям и полной свободе мысли», - рассказал URA.ru нынешний владелец музея - предприниматель Иван Владимирович Михайлов.