В США разработана технология создания колбасы на основе мяса голливудских звезд

Идея брать у людей одноядерные стволовые клетки мышечной ткани и смешивать их с аналогичными клетками животных для выращивания «кошерного мяса» родилась еще в 2014 году. Эти разработки предложила американская компания BiteLabs, специализирующаяся на инновационных биотехнологиях.

Тогда до реализации дело не дошло – стартап совпал с COVID-19. И вот сейчас предприятие вновь приступает к делу. Зачем нужны человеческие ДНК?

Для вкуса! Не столько физиологического, сколько ментального. Потому что в качестве образцов компания рассчитывает брать миосателлиты не у абы кого, а исключительно у звездных музыкантов и телеведущих. Разумеется, с их согласия.

Процедура не болезненная, зато предельно рекламная. BiteLabs уже заготовил первый рецепт: добавка из Канье (Канье Уэст – популярнейший в Штатах репер и музыкальный продюсер) в салями из свинины с халапеньо и венгерской паприкой. Подается с бурбоном и вустерширским соусом.

Инициаторы планируют запастить «мясом» теледивы Элен Дедженерс, оскароносной Дженнифер Лоуренс и будущего Фиделья Кастро из фильма Мигеля Бардема – актера Джеймса Франко.

Сообщается, что в ответ на идею BiteLabs в Америке уже набирает силу протестная волна антиканнибализма.