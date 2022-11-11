В США клоун вломился в церковь и украл все конфеты у прихожан

Американские полицейские штата Огайо ищут человека, который в маске клоуна ограбил методистскую церковь.

Житель Ньюарка вломился в церковь не с целью ограбления прихожан или ящика для пожертвования, а чтобы украсть конфеты.

Несмотря на то, что сладости стоили не более 30 долларов, преступнику может грозить до года тюремного заключения. Примечательно, что событие произошло накануне Хэллоуина, когда конфеты раздаются бесплатно во всех городах страны.