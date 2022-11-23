00:39, 23 ноября 2022
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В школьных туалетах России появятся видеокамеры
Школьники Набережных Челнов обнаружили в туалетах видеокамеры. Администрация в курсе - она их и установила.
Неприятный сюрприз ожидал старшеклассников одной из школ в городе Набережные Челны.
Вернувшись после осенних каникул, пацаны, как обычно, зашли в туалет перекурить.
И заметили видеокамеры прямо напротив писсуаров. Как выяснилось, приборы слежения - отнюдь не хитрость некоего сексуального маньяка.
Столь изощренным способом педагоги попытались блокировать распространившиеся в школе курение вейпов.
Камеры не видят мальчиков ниже пояса, - пояснил директор. - и говорить о нарушении этики или прав ребенка нет снований.
Источник фото:https://phonoteka.org
Источник:https://www.gazeta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#дети