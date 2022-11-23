В школьных туалетах России появятся видеокамеры

Школьники Набережных Челнов обнаружили в туалетах видеокамеры. Администрация в курсе - она их и установила.

Неприятный сюрприз ожидал старшеклассников одной из школ в городе Набережные Челны.

Вернувшись после осенних каникул, пацаны, как обычно, зашли в туалет перекурить.

И заметили видеокамеры прямо напротив писсуаров. Как выяснилось, приборы слежения - отнюдь не хитрость некоего сексуального маньяка.

Столь изощренным способом педагоги попытались блокировать распространившиеся в школе курение вейпов.

Камеры не видят мальчиков ниже пояса, - пояснил директор. - и говорить о нарушении этики или прав ребенка нет снований.