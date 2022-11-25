В сэконд-хендах появились чемоданы и рюкзаки со следами взрывчатки

В аэропорту Стамбула задержана гражданка Великобритании. На ее старый чемодан среагировали системы спецконтроля.

Весьма неприятные полчаса пришлось провести девушке, прежде чем ей удалось доказать свою непричастность к террористам. Тем более, что инцидент произошел 13 ноября, когда на проспекте Истикяль прогремел взрыв, в результате которого погибли и пострадали в общей сложности около ста человек.

Как оказалось, британка купила подержанный чемодан в благотворительном магазине, желая и сэкономить, и помочь бедным.

В результате покупка обернулась нервотрепкой и неприятным обыском.

Мать потерпевшей выложила в Сеть подробности произошедшего. И тут же выяснилось: подобные случаи – далеко не редкость.

То ли преступники сдают не пригодившиеся вещи в магазины сэконд-хэнд, то ли современная аппаратура стала слишком чувствительной, только многие пользователи подтвердили: старые рюкзаки, сумки чемоданы и даже солнцезащитные кремы дают положительный результат при проверке на взрывчатку.