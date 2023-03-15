В Санкт-Петербурге суд определил, во сколько обойдется оскорбление свекрови

После домашней ссоры свекровь получит от невестки денежную моральную компенсацию.

Милые бранятся – только тешутся. Но если в перепалку вступают их близкие, жди беды. 29 ноября прошлого года молодая семейная пара отправилась в гости к матери супруга.

В ходе визита между женщинами возникла перепалка.

Что именно было сказано в квартире Калининского района «Фонтанка.ru» не сообщает, однако известно, что пожилая петербурженка сочла поведение невестки оскорбительным, и, поразмыслив, подала заявление в прокуратуру.

Та возбудила уголовное дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление».

На днях состоялось судебное заседание, на котором не сдержанную на язык молодую женщину признали виновной и назначили штраф в 3 тысячи рублей.