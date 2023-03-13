В Санкт-Петербурге игры с наручниками закончились вызовом спасателей

Вечером в службу спасения Кировского района города Санкт-Петербурга поступил тревожный звонок.

Звонил перепуганный мужчина закованный в наручники.

Россиянин сообщил, что купил механическое устройство на вещевом рынке.

По возвращению домой хозяин наручников позвал к себе соседа, с котором и выпил за новую штуковину. После кратковременного застолья захмелевшие петербуржцы решили испытать устройство.

Наручники защелкнулись, продемонстрировав своё исправное состояние, только вот ключ от них куда-то внезапно делся.

К удивлению прибывших на место спасателей, наручники оказались полудетскими, однако, так просто снять оковы не удалось.

Не обошлось без использования спец. оборудования.

Когда же мужчина вновь оказался на свободе, он пообещал немедленно выкинуть злосчастные наручники на помойку и больше про них не вспоминать.