В Ростовской области спасатели хотели выловить труп из реки, но он ожил и попросил его не трогать

В городе Белая Калитва Ростовской области спасатели перепутали живого человека с трупом. Они попытались выловить тело из реки, когда оно неожиданно начало шевелиться. Мужчина потребовал оставить его в покое. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По информации источника, человека в воде заметили местные жители. Они позвонили в экстренные службы и рассказали, что нашли труп. Приехавшие на место происшествия сотрудники приготовились вытаскивать мертвого россиянина, но он вдруг ожил. Мужчина попросил его не трогать, однако его все-таки обвязали веревками и доставили обратно на берег. Такое решение спасатели приняли, так как он начал захлебываться.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения, когда упал в реку. Самостоятельно он выбраться из воды не мог, но не осознавал, что из-за этого может умереть. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Ранее стало известно об инциденте в Омске. Мужчина под действием запрещенных препаратов толкнул под маршрутку незнакомую женщину, а затем выдавил себе единственный глаз.