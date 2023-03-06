В России запустили производство кресел-гробов
В Кузбассе набирает популярность новая линейка офисной мебели в виде кресел-гробов.
«Идея оформить компьютерное кресло в виде гроба – не мое ноу-хау, - признается Вита, занимающаяся изготовлением «гробовой» мебели под заказ. – Я высмотрела это в интернете».
По образованию Вита – психолог. Но сейчас занимается частным промыслом вместе со своим 15-леним сыном и подругой.
Жутковатое на вид изделие – это не тюнинг фирменного кресла, а ручная работа, выполняемая строго под заказ.
Учитываются и размеры, и максимальный вес, расцветка тоже может быть разной. Недавно кто-то попросил рисунок с единорогом.
- Отзывы разные, - признаются работники мини-мастерской. – Некоторые ужасаются, пишут о «нарушении сакральности». Но ведь это – всего лишь стул. Сидение.
Кстати, первое такое изделие Вита выполнила для самой себя и осталась вполне довольна.
Сейчас предприятие набирает обороты, кресла-гробы становятся в Кузбассе трендом.