В России запустили производство кресел-гробов

«Идея оформить компьютерное кресло в виде гроба – не мое ноу-хау, - признается Вита, занимающаяся изготовлением «гробовой» мебели под заказ. – Я высмотрела это в интернете».

По образованию Вита – психолог. Но сейчас занимается частным промыслом вместе со своим 15-леним сыном и подругой.

Жутковатое на вид изделие – это не тюнинг фирменного кресла, а ручная работа, выполняемая строго под заказ.

Учитываются и размеры, и максимальный вес, расцветка тоже может быть разной. Недавно кто-то попросил рисунок с единорогом.

Отзывы разные, - признаются работники мини-мастерской. – Некоторые ужасаются, пишут о «нарушении сакральности». Но ведь это – всего лишь стул. Сидение.

Кстати, первое такое изделие Вита выполнила для самой себя и осталась вполне довольна.

Сейчас предприятие набирает обороты, кресла-гробы становятся в Кузбассе трендом.