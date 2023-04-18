В России стали заключать прижизненные договоры на похороны

Современные ритуальные услуги на коммерческой основе оказывают самые разные фирмы. Работают они в острой конкуренции друг с другом. В результате человек, оглушенный горем от потери близкого, может стать невольной жертвой излишне предприимчивого ритуального агента, вследствие чего поплатиться за похороны неоправданно высокой суммой.

Екатеринбургский канал E1.ru обращает внимание на растущий спрос жителей края на заключение, так называемых, «прижизненных договоров» с ритуальными заведениями.

Речь идет ни много ни мало о юридическим оформлении собственных похорон, либо похорон кого-то из близких.

Преимущество состоит в том, что все технические детали – модель гроба или урны (и их оформление), количество венков и содержание надписей, сопровождение гроба до места захоронения со стороны бюро ритуальных услуг и многие другие подробности, оговариваются и прописываются клиентом не в состоянии душевного стресса, а по-деловому, в спокойной рабочей атмосфере.

Далеко не все обладают необходимыми для этого спокойствием и рассудительностью. Кому-то заблаговременное оформление похорон и вовсе покажется кощунством.

Для сомневающихся в системе ритуальных услуг Екатеринбурга предусмотрена компромиссная схема: бесплатное прижизненное намерение. Как первый пробный шаг.