15:35, 01 декабря 2022
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В России отменяются новогодние праздники
Предупреждения об отмене празднования Нового Года начали появляться по регионам еще с начала октября.
Первым выступили с непопулярным решением в администрации Волгоградской области. Чиновники объявили об отмене праздничных мероприятий и трат на новогодние фейерверки.
Следом за Волгоградом последовала Калуга.
В рамках внеплановой пресс-конференции мэр города Дмитрий Денисов сообщил, что в этом году средства бюджета, выделенные на торжества будут переданы мобилизованным мужчинам города.
О подобных решениях в других городах России пока не слышно. Москва и Санкт-Петербург уже начинают готовить улицы и наряжать ёлки.
Источник фото:https://blog.nationwide.com/
Источник:https://v1.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#зима