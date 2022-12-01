В России отменяются новогодние праздники

Предупреждения об отмене празднования Нового Года начали появляться по регионам еще с начала октября.

Первым выступили с непопулярным решением в администрации Волгоградской области. Чиновники объявили об отмене праздничных мероприятий и трат на новогодние фейерверки.

Следом за Волгоградом последовала Калуга.

В рамках внеплановой пресс-конференции мэр города Дмитрий Денисов сообщил, что в этом году средства бюджета, выделенные на торжества будут переданы мобилизованным мужчинам города.

О подобных решениях в других городах России пока не слышно. Москва и Санкт-Петербург уже начинают готовить улицы и наряжать ёлки.