23:00, 10 ноября 2022
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В Реутове грузовик засыпал трассу малосольными огурцами. Жители ждут водки
В подмосковном городе Реутов грузовик рассыпал по дороге огромное количество пластиковых банок с малосольными огурцами, большая часть из которых тут же оказалась открытой.
Очевидцы сообщают, что помимо огурцов на трассе были замечены также соленые помидоры. Разносолы спровоцировали пробку на улице и подарили жителям несколько банок замечательной закуски.
Комментаторы в соцсетях уже ожидают в Реутове грузовика с водкой и красной икрой.