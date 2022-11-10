В Реутове грузовик засыпал трассу малосольными огурцами. Жители ждут водки

В подмосковном городе Реутов грузовик рассыпал по дороге огромное количество пластиковых банок с малосольными огурцами, большая часть из которых тут же оказалась открытой.

Очевидцы сообщают, что помимо огурцов на трассе были замечены также соленые помидоры. Разносолы спровоцировали пробку на улице и подарили жителям несколько банок замечательной закуски.

Комментаторы в соцсетях уже ожидают в Реутове грузовика с водкой и красной икрой.