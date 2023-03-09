В Приморье бомж обокрал детей-сирот

В одном из кинотеатров приморского города Артем проходил очередной сбор средств в помощь детям-сиротам.

Фонд «Мы и дети» собирался пустить деньги на благотворительность: организовать детские курсы по робототехнике в Находке, Уссурийске, Владивостоке и в самом Артеме.

Часть средств предполагалось потратить на съемку видео и фотосюжетов детей-сирот с целью привлечения к их судьбам потенциальных приемных родителей.

Сразу после окончания мероприятия, какой-то мужчина схватил копилку-домик, куда люди опускали пожертвования, и попытался скрыться. Попытка остановить злоумышленника успеха не имела.

Когда свидетели начали описывать внешность похитителя прибывшему наряду полиции, выяснилось, что воришку знает едва ли не весь город.

Изучение данных видеокамеры также подтвердили: это известный в Артеме человек без определенного места жительства.

Спустя три часа оперативники разыскали и задержали преступника. Деньги возвращены представителям Фонда. Сумма похищенного не разглашается.