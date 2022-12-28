В преддверии нового года «умерли» несколько знаменитых голливудских звёзд

Малоприятный пранк стремительно набирает популярность в социальной сети Tik-Tok.

Суть розыгрыша заключается в том, чтобы испугать своего близкого человека, рассказав ему о якобы скоропостижной кончине любимой знаменитости.

Реакция на трагедию у всех жертв жестокого конкурса весьма предсказуема: несчастные хватаются за голову и начинают рыдать.

В сети уже распространилось несколько десятков вирусных роликов, где дети, с трудом сдерживая смех, рассказывают своим родителям о смерти Мэтью Макконахи, Бон Джови и Дензела Вашингтона.

Что будет, когда тренд дойдёт до России – представить попросту страшно.

С другой стороны, любопытно узнать, за кого из наших звезд у россиян действительно болит сердце.

Кто придумал дурацкую эстафету – не сообщается.