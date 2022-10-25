В подмосковной Рузе пишут доносы на скрывающихся от призыва

В отделение полиции подмосковной Рузы поступило заявление о скрывающимся от мобилизации мужчине.

Известно, что написала донос пенсионерка, владелица дачного участка СНТ «Астра» Рузского района.

Из ее сообщения следовало, что тридцатипятилетний мужчина, вероятнее всего, выходец из республики Кабардино-Балкария, незаконно проникнув на территориию ее дачи, пребывает там, прячась от призыва.

На место выехала оперативная группа.

Наградят ли пенсионерку за доблестное проявление гражданской позиции – не сообщается.

ФОТО: Циан