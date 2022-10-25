13:01, 25 октября 2022
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В подмосковной Рузе пишут доносы на скрывающихся от призыва
В отделение полиции подмосковной Рузы поступило заявление о скрывающимся от мобилизации мужчине.
Известно, что написала донос пенсионерка, владелица дачного участка СНТ «Астра» Рузского района.
Из ее сообщения следовало, что тридцатипятилетний мужчина, вероятнее всего, выходец из республики Кабардино-Балкария, незаконно проникнув на территориию ее дачи, пребывает там, прячась от призыва.
На место выехала оперативная группа.
Наградят ли пенсионерку за доблестное проявление гражданской позиции – не сообщается.
ФОТО: Циан
Источник:https://www.mk.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: