В Подмосковье предложили потешные ругательства вместо нецензурных оскорблений

В России предложили заменить нецензурные оскорбления названиями вредителей. Если добавить правильную интонацию, противник будет обескуражен.

Инициативу высказал Комитет лесного хозяйства региона. Там напомнили, что если в детстве произносили «жук навозный», то становилось обидно.

В комитете рассказали, что в лесах обитает много вредителей, и предложили потешные ругательства. Будет необычно, если вы назовете собеседника следующим образом: «короед ненасытный», «дровосек валежный», «блошка капустная», «козявка ивовая».

В России с 1 февраля 2021 года действует запрет на мат в социальных сетях. Администрация ресурсов должна выявлять и блокировать обсценную лексику.

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