В Петербурге появился реальный супергерой

Нарядно одетая блондинка подходит к остановке троллейбуса, небрежно помахивая крохотной сумочкой.

Идущий сзади неприметный молодой человек, воровато оборачивается, затем стремительно разбегается, выхватывает сумочку и бросается наутек.

Вернее, пытается броситься. Стоящая в двух метрах неподвижная фигура в костюме Бэтмена, внезапно оживает. И одним ударом левой руки сбивает грабителя с ног.

Сумочка, в которую дама незадолго до этого, положила 700 тысяч рублей, падает на асфальт. И благополучно возвращается к своей владелице. Бэтмен иронически машет вслед убегающему воришке.

Все это могло бы послужить неплохим сценарием к очередной серии популярного комикса. Но на самом деле является лишь записью уличной видеокамеры, установленной на Невском проспекте.

Организаторы выставки, которую рекламировал человек в костюме летучей мыши, уже выплатили герою вознаграждение за молниеносную реакцию и крепкие кулаки. Блондинка тоже не осталась в долгу, сообщает Газета.ru.