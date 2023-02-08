В Петербурге появился реальный супергерой
В Санкт-Петербурге человек в костюме Бэтмена играючи остановил уличного грабителя с полной сумкой наличных.
Нарядно одетая блондинка подходит к остановке троллейбуса, небрежно помахивая крохотной сумочкой.
Идущий сзади неприметный молодой человек, воровато оборачивается, затем стремительно разбегается, выхватывает сумочку и бросается наутек.
Вернее, пытается броситься. Стоящая в двух метрах неподвижная фигура в костюме Бэтмена, внезапно оживает. И одним ударом левой руки сбивает грабителя с ног.
Сумочка, в которую дама незадолго до этого, положила 700 тысяч рублей, падает на асфальт. И благополучно возвращается к своей владелице. Бэтмен иронически машет вслед убегающему воришке.
Все это могло бы послужить неплохим сценарием к очередной серии популярного комикса. Но на самом деле является лишь записью уличной видеокамеры, установленной на Невском проспекте.
Организаторы выставки, которую рекламировал человек в костюме летучей мыши, уже выплатили герою вознаграждение за молниеносную реакцию и крепкие кулаки. Блондинка тоже не осталась в долгу, сообщает Газета.ru.