В Петербурге охотники за чужой одеждой пристали к четверокласснику и похитили его ботинки

В Санкт-Петербурге трое подростков пристали к четверокласснику и, припугнув ножом, похитили его ботинки. Инцидент произошел через дорогу от торгово-развлекательного центра.

4 ноября незнакомая компания напала на 11-летнего мальчика в Приморском районе города. Как выяснилось, подростки не впервые уходили с его одеждой.

В сентябре у школьника отобрали толстовку. Мать в заявлении указала, что ущерб от сентябрьского эпизода составил 3 тыс. рублей, похищенная сегодня обувь стоила 2 тыс.

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