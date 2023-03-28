В одном из регионов России обнаружен ребёнок Маугли

В больницу Донецкой народной республики поступил необычный пациент.

Им оказался катастрофически истощенный ребёнок, который несколько месяцев жил в собачей будке.

Специально приехавший из Москвы нейрохирург детально осмотрел донецкого Маугли и сформулировал ожидаемый диагноз: сильное истощение.

Как сообщает издание Пятый канал, вес ребёнка пока настолько мал, что прежде чем приступать к лечению, требуется его в буквальном смысле откормить.

Однако, поскольку за время проживания на улице подросток разучился питаться нормально, местные врачи кормят его из бутылочки.

Сообщается, что только недавно, спустя почти две недели после поступления в больницу, мальчик начал медленно ползать, но дар речи к нему пока еще не вернулся.

Каким образом юный россиянин был вынужден обитать в собачьем жилище – не сообщается.