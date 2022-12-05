В Москве зафиксирована новая профессия: распутыватель ёлочных гирлянд

О ярко выраженных сезонных подработках в канун Нового года сообщает портал «Авито Услуги».

Помимо традиционных вакансий «приходящего» деда Мороза и Снегурочки, а также мастеров по вырезанию 15-сантиметровых бумажных снежинок для украшения школьных кабинетов, в этом году на рынке услуг появился и новый запрос: распутыватель гирлянд.

Ориентировочный норматив, взятый за основу у британских коллег, таков: трехметровую гирлянду нужно уметь распутать за три минуты. Заменяя при этом неработающие лампочки.

В отличие от Великобритании, где подобные вакансии исходят от супермаркетов, в столице России оплачивать эту услугу готовы, в основном, частные состоятельные клиенты или устроители корпоративных вечеринок.

Кстати, приведение в порядок достаточно дорогостоящих новогодних гирлянд по своей кропотливости занимает второе место после распутывания тонких золотых цепочек.