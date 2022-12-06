В Москве установят самый большой в мире елочный шар

В Москве создан новогодний шар, внутри которого можно танцевать.

Грандиозная конструкция, аналогов которой нет в мире, устанавливается на Поклонной горе.

Пока все напоминает открытую ветрам стальную ажурную беседку.

Но когда работы будут закончены, на популярной досуговой площадке появится самый большой на планете новогодний шар.

Высота чудо-украшения составит 20 метров, диаметр – 17 метров, ну а весит сооружение 35 тонн. Елки под стать этому гиганту не найти и не построить – и потому шар останется лежать на земле.

Зато в него можно будет зайти – и оказаться на сказочной танцевальной площадке, в окружении светодиодных лент, гирлянд и льющейся из скрытых динамиков музыки.

До недавнего времени крупнейшим в мире новогодним шаром считался арт-объект американской дизайнерской фирмы Venue Arts, установленный в одном из торгово-развлекательных центров в Дубаи.

Игрушка, высотой 6 метров и весом в одну тонну, в 2018 году была занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Интересно, попадет ли в эту книгу конструкция на Поклонной горе?