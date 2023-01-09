В Москве стали штрафовать за отдых с детьми

Ледяные горки как самодостаточная забава появились на Руси много веков назад. Петр I в сопровождении двора катался на санях с крутых склонов Вороньей горы, императрица Анна Иоановна устраивала катальные спуски в Петербурге.

Простой люд превращал свои родные овраги и холмы в ледяные дорожки, утрамбовывая снег ногами и заливая его водой. Деревянные горки смазывали конским навозом, и также поливали водой.

В ХХ веке жители мегаполисов, обделенных горами и холмами, догадались использовать снежные отвалы, образующиеся после расчистки улиц техникой.

Но… в прошлом году ГОСТ добрался до народной забавы, регламентировав высоту, крутизну, ширину и надежность ограждения горки, а также способ катания с нее.

За сооружение самодельных снежных горок выше 40 см россиян теперь будут штрафовать (2000 р). Управляющим компаниям строить спуски можно, однако правила предписывают ежедневный техосмотр и постоянное присутствие на горке администратора.

Который должен следить, чтобы дети катались в правильных позах: если сидя – то головой вперед, если лежа – то головой назад. Заливать горку разрешено только кипяченой водой.

В Ростехнадзоре объяснили нововведение заботой о безопасности. Спуски зачастую сооружают вблизи дорог, частые виражи и хаотичная «куча-мала» на горе создают предпосылки для детских травм.

Есть другая версия: сертифицированные деревянные горки будут выставляться на тендер, и подрядчики не хотят конкуренции со стороны «стихийных» пап и мам.