В Москве произошла массовая драка на крупном цветочном рынке

Для сотрудников цветочных магазинов 8 марта день ответственный.

Спрос на цветы в канун Международного женского дня зашкаливает, вместе с ним накаляются и страсти за прилавками цветочных ларьков.

Массовая драка за клиента вспыхнула на Рижском рынке в Москве. Как сообщает источник Мослента, начался конфликт после того, как продавцы двух соседних торговых точек не смогли поделить между собой покупателей.

В итоге словесная перепалка переросла в потасовку, которая, в свою очередь, чуть не обернулась настоящим побоищем. Известно, что некоторые желающие обезопасить себя клиенты тоже принялись махать кулаками.

Прибывшие на место сотрудники полиции разогнали всех участников скандала.

Тем не менее, волновался Рижский рынок еще долго. Вокруг него почти до вечера образовалась крупная пробка.