В Москве начали закрываться ЗАГСы

Столичные отделения ЗАГС начинают превращаться в центры долголетия.

Теперь те, кто когда-то женился смогут приходить по тем же адресам, чтобы встречать старость.

Первым таким учреждением стал ЗАГС на 3-й улице Ямского поля в Москве.

К удивлению жителей района, после длительного ремонта, учреждение внезапно сменит профиль, о чем свидетельствует информация, указанная в паспорте объекта.

Кроме того, за последний год в Москве закрылись еще несколько известных ЗАГСов, в том числе дворец бракосочетаний № 4, а также еще ряд районных органов записи актов гражданского состояния.

В любом случае, если вы планируете перевести свои отношения в официальное русло, обязательно уточните график работы выбранного отделения.