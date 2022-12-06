22:23, 06 декабря 2022
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В Москве начали закрываться ЗАГСы
Столичные отделения ЗАГС начинают превращаться в центры долголетия.
Теперь те, кто когда-то женился смогут приходить по тем же адресам, чтобы встречать старость.
Первым таким учреждением стал ЗАГС на 3-й улице Ямского поля в Москве.
К удивлению жителей района, после длительного ремонта, учреждение внезапно сменит профиль, о чем свидетельствует информация, указанная в паспорте объекта.
Кроме того, за последний год в Москве закрылись еще несколько известных ЗАГСов, в том числе дворец бракосочетаний № 4, а также еще ряд районных органов записи актов гражданского состояния.
В любом случае, если вы планируете перевести свои отношения в официальное русло, обязательно уточните график работы выбранного отделения.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://t.me/patriarshie/3495
Автор:Кирилл ЗенковТеги: