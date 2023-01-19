В Москве мужчина покусал посетительницу элитного ресторана

Об этой невероятной истории журналистам рассказала посетительница ресторана «Магадан» в Берсеневском переулке.

В заведении есть совмещенные столики, и женщина оказалась рядом с компанией незнакомых мужчин.

Один из них неожиданно схватил ее за руку и принялся кусать. С прокушенной до крови рукой, женщина вызвала охрану.

И получила неожиданный ответ: «Не обращайте внимание, это ненормальный. Он тут всех кусает».

Посетительница вернулась на свое место. Дожидавшийся ее любитель человеческого мяса предложил: «давай, мол, извинюсь». После чего взял ее за руку и вновь припал к ране зубами.

Посчитав такое поведение отнюдь не нормальным, пострадавшая была вынуждена обратиться в травмопункт, где ей прописали уколы от гепатита и бешенства. После чего написала заявление в полицию.