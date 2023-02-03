В Москве из гастарбайтера изгнали беса на глазах полицейских

Мистический инцидент произошел около полуночи в одном из московских хостелов. Гастарбайтер из Таджикистана вызвал скорую к своему коллеге по стройке. Тот на ровном месте впал в буйство.

Ни врачи, ни подоспевшие полицейские не смогли справиться с осатаневшим худощавым молодым человеком.

Тогда звонивший рассказал, что непьющий, некурящий и не принимающий наркотиков мусульманин внезапно «повел себя странно».

Он успел сказать, что шайтан вселился в него четыре года назад, и что он – джин Али, - пояснил напарник.

Спустя час бесполезных усилий, соотечественники по хостелу догадались обратиться к экзорцисту - специалисту по изгнанию бесов.

Прибывший мужчина в течение тридцати минут читал над связанным одержимым Коран, а полицейские и врачи в шоке наблюдали за происходящим.

Процедура подействовала. Несчастный затих, успокоился и уснул. А утром как ни в чем ни бывало отправился со своими коллегами на место работы, - сообщает Lenta.ru.