В Москве из гастарбайтера изгнали беса на глазах полицейских
После процедуры изгнания беса таджикский гастарбайтер вернулся на свое место работы.
Мистический инцидент произошел около полуночи в одном из московских хостелов. Гастарбайтер из Таджикистана вызвал скорую к своему коллеге по стройке. Тот на ровном месте впал в буйство.
Ни врачи, ни подоспевшие полицейские не смогли справиться с осатаневшим худощавым молодым человеком.
Тогда звонивший рассказал, что непьющий, некурящий и не принимающий наркотиков мусульманин внезапно «повел себя странно».
- Он успел сказать, что шайтан вселился в него четыре года назад, и что он – джин Али, - пояснил напарник.
Спустя час бесполезных усилий, соотечественники по хостелу догадались обратиться к экзорцисту - специалисту по изгнанию бесов.
Прибывший мужчина в течение тридцати минут читал над связанным одержимым Коран, а полицейские и врачи в шоке наблюдали за происходящим.
Процедура подействовала. Несчастный затих, успокоился и уснул. А утром как ни в чем ни бывало отправился со своими коллегами на место работы, - сообщает Lenta.ru.