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01:00, 07 декабря 2022
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В Москве ищут мужчину из эротических снов. ФОТО

В Москве ищут мужчину из эротических снов. ФОТО

Жители столицы обратили внимание на необычное объявление, приклеенное к фонарному столбу на одной из улиц центрального административного округа.

На листе бумаги — нарисованный от руки портрет мужчины и подпись: "Ищу парня из своего сна".

Судя по всему, москвичке пришел образ идеального мужчины именно во сне.

В дополнительном тексте описывается кареглазый красавец спортивного телосложения с характерной родинкой над губой.

По словам мечтательной молодой особы, мужчина был столь соблазнительным, что ей удалось нарисовать по памяти прямо не вставая с кровати.

В Москве ищут мужчину из эротических снов. ФОТО
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