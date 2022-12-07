В Москве ищут мужчину из эротических снов. ФОТО

Жители столицы обратили внимание на необычное объявление, приклеенное к фонарному столбу на одной из улиц центрального административного округа.

На листе бумаги — нарисованный от руки портрет мужчины и подпись: "Ищу парня из своего сна".

Судя по всему, москвичке пришел образ идеального мужчины именно во сне.

В дополнительном тексте описывается кареглазый красавец спортивного телосложения с характерной родинкой над губой.

По словам мечтательной молодой особы, мужчина был столь соблазнительным, что ей удалось нарисовать по памяти прямо не вставая с кровати.