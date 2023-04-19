В московской школе подростка избили за оскорбление чувств верующих

На кадрах видео, опубликованном в Telegram-канале «Плохие новости», запечатлена группа подростков, избивающая беззащитного сверстника в туалете московской школы.

Удары по лицу сопровождаются нецензурной бранью вперемешку с назидательными возгласами, из которых становится понятно, что парень якобы оскорбил религиозные чувства нападавших.

С точки зрения драчунов, их товарищ получает тумаки «за дело».

В какой-то момент юноши замечают, что их снимают на видео, и начинают угрожать физической расправой человеку за камерой.

При этом один из подростков спрашивает: «Ты что, правда думаешь, что этого достаточно?», после чего снова неоднократно бьет молодого человека по лицу. Когда избиение заканчивается, подростки в грубой форме советуют своей жертве подстричь волосы покороче.

Прореагировала ли на инцидент администрация учебного заведения — неизвестно.