В Кургане мать пришла в детский сад со своим ребёнком, а ушла с чужим телефоном

Тревогу забила воспитательница, которая, всего на минуту оставив без присмотра мобильный, не смогла обнаружить его на прежнем месте.

Полагая, что ребёнок дошкольного возраста не способен пойти на преступление, женщина заподозрила в пропаже устройства мать одного из ребятишек.

В результате проверки следственных органов, в которые обратилась сотрудница детского сада, выяснилось, что сотовый действительно стащила родственница ребёнка и даже успела сдать его в комиссионный магазин.

В ходе дальнейшего разбирательства удалось установить, что горе-родительница и до этого эпизода не раз привлекалась к ответственности.

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас воровка находится под подпиской о невыезде.