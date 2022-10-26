10:45, 26 октября 2022
1 мин.
В Красногорске школьник чуть не погиб из-за полученной двойки
Избежать несчастного случая удалось чудом.
Ученик восьмого класса одной из школ города Красногорска, получив плохую оценку, решил не дожидаться окончания урока.
Подросток открыл окно и попытался сбежать, а заодно и уйти от тяжелой необходимости получить в двойку в дневник.
Побег, однако, не удался. Восьмиклассник повис на уровне второго этажа, в то время как перепуганные учителя вместе с учениками пытались оказать ему физическую помощь и моральную поддержку.
По некоторым данным, двоечник провисел на карнизе около десяти минут, прежде чем его удалось втащить обратно.
Удалось ли сорванцу дождаться конца урока не сообщается.
ФОТО: Depositfiles.com
Источник:https://ren.tv/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#чудо,