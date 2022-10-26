В Красногорске школьник чуть не погиб из-за полученной двойки

Избежать несчастного случая удалось чудом.

Ученик восьмого класса одной из школ города Красногорска, получив плохую оценку, решил не дожидаться окончания урока.

Подросток открыл окно и попытался сбежать, а заодно и уйти от тяжелой необходимости получить в двойку в дневник.

Побег, однако, не удался. Восьмиклассник повис на уровне второго этажа, в то время как перепуганные учителя вместе с учениками пытались оказать ему физическую помощь и моральную поддержку.

По некоторым данным, двоечник провисел на карнизе около десяти минут, прежде чем его удалось втащить обратно.

Удалось ли сорванцу дождаться конца урока не сообщается.

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