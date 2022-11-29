В Китае невеста накануне свадьбы трахалась в подвенечном платье с другим мужиком

Жителю провинции Хунань (Китай), который женился на своей возлюбленной, пришлось развестись через несколько дней после свадьбы из-за интимных отношений своей новой жены с ее любовником накануне свадьбы.

Мало того, невеста совершила половой акт в том же подвенечном платье, в котором пришла к новому мужу. Накануне свадьбы девушка отправила свои фотографии в подвенечном платье своему любовнику. Видимо, наряд пришёлся любовнику по душе, он приехал к женщине домой и занялся с ней сексом менее чем за 24 часа до бракосочетания.

Через несколько дней любовник по какой-то причине опубликовал их интимный разговор в соцсетях, и весть о развлечениях невесты дошла до жениха.

Муж потребовал вернуть все подарки от своего имени и имени своей семьи, после чего развелся.