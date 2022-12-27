18:13, 27 декабря 2022
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В Ханты-Мансийске появился заяц-снеговик в виде детородного органа
Новогодняя скульптура зайца поразила не только жителей Мегиона, но и всю страну .
На городской площади Мегиона в канун нового года появилась снежная скульптура зайца.
Спереди косой выглядит весьма трогательно, а вот сзади… Судите сами. Мнения разделились.
В городской группе ВК не утихают шутки по поводу сходства зайчика с мужским половым органом. Официальных обращений в местные органы власти пока не последовало.
Сами органы признают, что со спины заяц выглядит «не очень», и уверяют, что во всем виноват снегопад, а вовсе не извращенная логика автора малой архитектурной формы.
- Его просто сверху так занесло, вот и стал своеобразно выглядеть, - оправдываются местные чиновники.
Но обещают на всяких случай зайца от лишнего снега очистить.
Переделывать же заячий каркас не планируется.
Источник:https://t.me/pdmnews/55491
Автор:Кирилл ЗенковТеги: