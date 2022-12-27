В Ханты-Мансийске появился заяц-снеговик в виде детородного органа

На городской площади Мегиона в канун нового года появилась снежная скульптура зайца.

Спереди косой выглядит весьма трогательно, а вот сзади… Судите сами. Мнения разделились.

В городской группе ВК не утихают шутки по поводу сходства зайчика с мужским половым органом. Официальных обращений в местные органы власти пока не последовало.

Сами органы признают, что со спины заяц выглядит «не очень», и уверяют, что во всем виноват снегопад, а вовсе не извращенная логика автора малой архитектурной формы.

Его просто сверху так занесло, вот и стал своеобразно выглядеть, - оправдываются местные чиновники.

Но обещают на всяких случай зайца от лишнего снега очистить.

Переделывать же заячий каркас не планируется.