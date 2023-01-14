15:00, 14 января 2023
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В Хакасии злоумышленники бронировали приемы к врачам и продавали их местным жителям за 600 рублей
Аферисты забронировали все записи к врачам и продавали их жителям за 600 рублей.
Местные жители Хакасии оказались в безвыходном положении. Запись к врачам открывалась каждый день в 15:00, но как только они пытались записаться, все места были заняты.
Спустя время на сайте появилась реклама, предлагающая талоны за 500-600 рублей. Оказалось, что это мошенники. Они взломали систему, бронировали записи, а дальше продавали их населению.
Аферистам удалось выручить большую сумму денег, однако мошенничество было приостановлено специалистами. По данному делу ведется расследование.