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15:00, 14 января 2023
1 мин.

В Хакасии злоумышленники бронировали приемы к врачам и продавали их местным жителям за 600 рублей

Аферисты забронировали все записи к врачам и продавали их жителям за 600 рублей.

Фото: freepik

Местные жители Хакасии оказались в безвыходном положении. Запись к врачам открывалась каждый день в 15:00, но как только они пытались записаться, все места были заняты.

Спустя время на сайте появилась реклама, предлагающая талоны за 500-600 рублей. Оказалось, что это мошенники. Они взломали систему, бронировали записи, а дальше продавали их населению.

Аферистам удалось выручить большую сумму денег, однако мошенничество было приостановлено специалистами. По данному делу ведется расследование.

Источник фото:freepik
Источник:Baza
Теги:
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