В екатеринбургской школе дети вынуждены ходить в туалет на улицу

Вот уже два дня в одной из школ города миллионника Екатеринбурга не работает туалет для мальчиков.

Из сообщения, высланного родителям, следует, что туалет вышел из строя после того, как кто-то из учащихся поместил в унитаз выданные на обеденной перемене яблоки.

Фрукты вызвали засор и туалет временно пришлось закрыть.

Известно, что для устранения неполадок школе потребуется 6000 рублей, которые в бюджет на подобные расходы не заложены.

Родителей учащихся просят разделить финансовую ответственность, заплатив по 900 рублей за ремонт санузла.

Пока мужской туалет выведен из строя, юноши справляют нужду по дежурству в уборную для учителей.

Тем не менее отыскать дежурного с ключом от двери получается не всегда, поэтому детям то и дело приходится ходить в туалет не в самой школе, а на её территории.