В екатеринбургском детском саду во время прогулки потеряли ребёнка

Инцидент произошёл в элитном частном учебном заведении города Екатеринбурга. Среди бела дня в одной из групп пропал двухлетний ребёнок.

Примечательно, что сама воспитательница и понятия не имела о том, что малыш отстал от группы. Пропажу обнаружила бабушка мальчика, дожидавшаяся детей у детского сада.

Когда группа подошла, родственница обратила внимание, что её внука со всеми нет.

Воспитательница честно призналась, что не успела уследить за энергичным ребёнком и попросила бабушку самостоятельно его отыскать.

К счастью, беглеца удалось найти – он оказался возле входа на парковку, прямо между автомобилями.

На следующий день, узнав о случившимся, разъярённая мать подала заявление в прокуратуру. Его рассмотрели. Ещё через день домой позвонила заведующая детсада и рассказала, что воспитательница была уволена.